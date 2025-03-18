На Півдні прикордонники ліквідували групу окупантів
Бійці Одеського прикордонного загону нейтралізували за допомогою БпЛА групу росіян на Півдні України
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"За порушення правил перебування в Україні їм "виписали квиток в один кінець" – FPV-дрон відправив загарбників та їхні бойові позиції у небуття", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями прикордонники завдали удару по техніці та позиціях окупантів на Харківщині.
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