На Півдні прикордонники ліквідували групу окупантів

фото: ДПСУ

Бійці Одеського прикордонного загону нейтралізували за допомогою БпЛА групу росіян на Півдні України

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"За порушення правил перебування в Україні їм "виписали квиток в один кінець" – FPV-дрон відправив загарбників та їхні бойові позиції у небуття", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями прикордонники завдали удару по техніці та позиціях окупантів на Харківщині.