ЗСУ знищили ремонтну майстерню російської 155-ї бригади морпіхів
Розвідувальна рота 47-ї ОМБр "Маґура" "спалила" майстерню 155-ї бригади морської піхоти. Окупанти хотіли покращити броню, а покращили статистику своїх втрат
Про це повідомляє пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", передає RegioNews.
Зазначається, що "Маґура" відправила безпілотний літальний апарат "Fly Eye 3.0" на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів". Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої корита, але це не врятувало їх.
"HIMARS суміжників провів фінальне тестування їхніх виробів. В підсумку – майстерня згорнулася разом із клієнтами", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині воїни підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" майстерно спалили ворожий танк. Бронетехніку знищили разом з екіпажем.