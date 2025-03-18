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18 березня 2025, 15:10

ЗСУ знищили ремонтну майстерню російської 155-ї бригади морпіхів

18 березня 2025, 15:10
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Розвідувальна рота 47-ї ОМБр "Маґура" "спалила" майстерню 155-ї бригади морської піхоти. Окупанти хотіли покращити броню, а покращили статистику своїх втрат

Про це повідомляє пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", передає RegioNews.

Зазначається, що "Маґура" відправила безпілотний літальний апарат "Fly Eye 3.0" на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів". Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої корита, але це не врятувало їх.

"HIMARS суміжників провів фінальне тестування їхніх виробів. В підсумку – майстерня згорнулася разом із клієнтами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині воїни підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" майстерно спалили ворожий танк. Бронетехніку знищили разом з екіпажем.

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