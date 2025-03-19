Силы беспилотных систем уничтожили российские танки Т-72 под Покровском

скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Во время аэроразведки защитники обнаружили два вражеских танка, пытавшихся двигаться в сторону позиций ВСУ.

"Для их уничтожения "Flying Skull" немедленно поднял в воздух FPV-дроны. После точного поражения в одном из Т-72 сдетонировал боекомплект. Другую машину наши пилоты остановили точными ударами в моторно-трансмиссионное отделение. Загорелся пожар и танк полностью выгорел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Т-72 — самый массовый танк российской армии. Одна из его самых серьезных уязвимостей связана с плотным расположением боекомплекта в подбашенном пространстве. Поэтому часто при пробивании брони, точном сбросе с БпЛА или попадании в открытый люк FPV-дрона боекомплект детонирует и танк уничтожается вместе с экипажем.

Напомним, на днях ВСУ уничтожили ремонтную мастерскую российской 155-й бригады морпехов.