11:03  18 марта
В больнице скончался 12-летний мальчик, которого поразило током на крыше электрички
08:59  18 марта
Наловил рыбы и раков на 900 тыс. грн: в Киевской области задержали браконьера
10:43  18 марта
В Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа
UA | RU
UA | RU
19 марта 2025, 03:05

Силы беспилотных систем уничтожили российские танки Т-72 под Покровском

19 марта 2025, 03:05
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Операторы батальона "Flying Skull" СБС сорвали вражеский штурм, уничтожив два Т-72 на Покровском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Во время аэроразведки защитники обнаружили два вражеских танка, пытавшихся двигаться в сторону позиций ВСУ.

"Для их уничтожения "Flying Skull" немедленно поднял в воздух FPV-дроны. После точного поражения в одном из Т-72 сдетонировал боекомплект. Другую машину наши пилоты остановили точными ударами в моторно-трансмиссионное отделение. Загорелся пожар и танк полностью выгорел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Т-72 — самый массовый танк российской армии. Одна из его самых серьезных уязвимостей связана с плотным расположением боекомплекта в подбашенном пространстве. Поэтому часто при пробивании брони, точном сбросе с БпЛА или попадании в открытый люк FPV-дрона боекомплект детонирует и танк уничтожается вместе с экипажем.

Напомним, на днях ВСУ уничтожили ремонтную мастерскую российской 155-й бригады морпехов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Донецкая область Покровск танк БПЛА потери россиян Силы беспилотных систем
Разговор Трампа с Путиным: Кремль снова отверг 30-дневное перемирие и выдвинул ультиматумы Украине
18 марта 2025, 20:00
На Юге пограничники ликвидировали группу оккупантов
18 марта 2025, 19:05
Бойцы ССО показали, как уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес"
18 марта 2025, 05:05
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В киевской гимназии подрались ученики: полиция проводит проверку
19 марта 2025, 04:17
Пограничники показали, как поразили вражеские укрытия вместе с оккупантами на Запорожье
19 марта 2025, 03:51
Выезд за границу за 20 тысяч долларов: во Львове будут судить двух женщин
19 марта 2025, 03:40
Смертельное ДТП в Винницкой области: поезд протаранил минивэн
19 марта 2025, 02:38
В Черниговской области в пожаре погиб мужчина
19 марта 2025, 02:13
США вышли из расследования преступлений РФ: что это значит для трибунала над оккупантами
19 марта 2025, 01:45
На Волыни осудили парня, который на кладбище пытался изнасиловать 16-летнюю девушку
19 марта 2025, 01:27
Бригада "Месть" показала, как разгромила колонну российской техники в Донецкой области
19 марта 2025, 01:06
В Киеве Lexus влетел в отбойник и перевернулся: погибли два человека
19 марта 2025, 00:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »