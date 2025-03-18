Бійці ССО показали, як знищили російський радіолокаційний комплекс "Утьос"

скріншот із відео

На одному з напрямків фронту воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм". Ця РЛС у реальному часі відстежувала українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

По важливій цілі росіян відпрацювала тактична група ударних БпАК "Медоїд " підрозділу "Баліста" ССО.

"Цей комплекс надавав дані російській ППО про об’єкти на висотах до 20 кілометрів. Його знищення суттєво послабило російським військам контроль над небом, а також знизило ефективність систем протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ілюстрації до відео створені за допомогою штучного інтелекту.

Нагадаємо, нещодавно на Вугледарському напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Оса".