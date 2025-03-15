Фото: ОВА

У ОВА розповіли про наслідки атак росіян за останню добу. Зазначається, що є пошкоджені житлові будинки, а також поранені люди

Про це повідомив голова Донецької ОВА, передає RegioNews.

Оперативною ситуацією по області поділився Вадим Філашкін станом на ранок 15 березня. За його словами, в Андріївці-Клевцовому Комарської громади пошкоджено 3 будинки і церкву. Також у Мирнограді внаслідок ворожих обстрілів поранили двох людей, пошкодили 9 будівель та авто.

У Лимані пошкодили будинок, у Закітному - 6 будинків, і ще один будинок у Зарічному. У Довгій Балці поранили людину.

У Костянтинівці внаслідок атаки росіян поранили 2 людини, пошкодили 36 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, 4 лінії електропередач, 2 газогони і авто. Також у Сіверську поранили людину і пошкодили 8 будинків.

"Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 309; людей, у тому числі 67 дітей", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, зранку 15 березня росіяни атакували Київщину. Зокрема, пошкоджено житлові будинки, а також церкву. Правоохоронці працюють на місці обстрілів.

Також увечері 14 березня росіяни атакували житловий квартал Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу постраждали 14 людей, зокрема - двоє хлопчиків 2 та 15 років. За словами голови ОВА Сергія Лисака, росіяни вчергове показали, що вони воюють проти цивільного населення.