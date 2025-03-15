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15 марта 2025, 11:25

Россияне атаковали Донетчину 22 раза: в ОВА показали последствия вражеских атак

15 марта 2025, 11:25
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Фото: ОВА
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В ОВА рассказали о последствиях атак россиян за последние сутки. Отмечается, что есть поврежденные жилые дома, а также раненые люди

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА, передает RegioNews.

Оперативной ситуацией по области поделился Вадим Филашкин по состоянию на утро 15 марта. По его словам, в Андреевке-Клевцовом Комарской общины повреждены 3 дома и церковь. Также в Мирнограде в результате вражеских обстрелов ранили двух человек, повредили 9 зданий и авто.

В Лимане повредили дом, в Закотном – 6 домов, и еще один дом в Заречном. В Долгой Балке ранили человека.

В Константиновке в результате атаки россиян ранили 2 человека, повредили 36 частных домов, многоэтажку, админздание, 4 линии электропередач, 2 газопровода и авто. Также в Северске ранили человека и повредили 8 домов.

"Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 309; человек, в том числе 67 детей", - сообщил глава ОВА.

Напомним, утром 15 марта россияне атаковали Киевщину. В частности, повреждены жилые дома, а также церковь. Правоохранители работают на месте обстрелов.

Также вечером 14 марта россияне атаковали жилой квартал Кривого Рога. В результате обстрела пострадали 14 человек, в том числе - двое мальчиков 2 и 15 лет. По словам главы ОВА Сергея Лысака, россияне в очередной раз показали, что они воюют против гражданского населения.

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