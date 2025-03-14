Окупанти вдарили авіабомбою по середмістю Херсона: фото та відео наслідків
Сьогодні вдень російські терористи завдали авіаудару по житловому району міста
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.
Нині відомодомо про одного постраждалого. До лікарні звернувся 23-річний житель Херсона з мінно-вибуховою травмою. Він отримує всю необхідну медичну допомогу.
Зруйновано житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури та торговельні заклади.
Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Постраждалому знадобилася медична допомога.
Раніше повідомлялося, що 13 березня російські окупанти атакували безпілотником велосипедиста у селі Станіслав Херсонського району. Чоловік загинув.
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