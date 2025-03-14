Окупанти вдарили авіабомбою по середмістю Херсона: фото та відео наслідків

фото: Херсонська ОВА

Сьогодні вдень російські терористи завдали авіаудару по житловому району міста

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.

Нині відомодомо про одного постраждалого. До лікарні звернувся 23-річний житель Херсона з мінно-вибуховою травмою. Він отримує всю необхідну медичну допомогу.

Зруйновано житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури та торговельні заклади.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Постраждалому знадобилася медична допомога.

Раніше повідомлялося, що 13 березня російські окупанти атакували безпілотником велосипедиста у селі Станіслав Херсонського району. Чоловік загинув.