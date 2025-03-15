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У поліції розповіли про наслідки обстрілів Харківщини за минулу добу. Ворог атакував безпілотниками цивільні об'єкти інфраструктури

Про це повідомляє поліція в Харківській області, передає RegioNews.

Минулої доби під обстрілами ворога перебували Богодухівський, Куп'янський та Ізюмський райони. Пошкоджені нежитлові будівлі, господарчі споруди, приватні будинки, навчальний заклад, шкільні автобуси. Також сталась пожежа внаслідок влучання російських безпілотників в будівлю навчального закладу. У трьох жінок та одного чоловіка гостра реакція на стрес.

"14 березня поліцейські здійснили 12 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості по 11 кримінальним провадженням, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, увечері 14 березня росіяни вдарили по житловому кварталу Кривого Рогу. Відомо, що постраждало 14 людей. Серед них, зокрема, двоє дітей - хлопчики 2 та 15 років.