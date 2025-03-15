Фото: ОВА

У Кривому Розі внаслідок удару окупантів постраждало 14 людей. Серед них двоє неповнолітніх

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, вночі в Кривому Розі завершилась рятувальна операція. Відомо, що внаслідок російської атаки в місті зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу.

Також пошкоджені Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятки багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто. Постраждали 14 людей. Серед них - двоє хлопчиків 2 та 15 років.

Зокрема, внаслідок атаки безпілотниками на Синельниківщині та у Павлоградському районі понівечена інфраструктура. На щастя, загиблих і поранених немає.

"Є перебої з водопостачанням у Синельниковому, Павлограді, Тернівці, Першотравенську. Фахівці працюють, аби якнайшвидше усунути проблему", - повідомив Сергій Лисак.

Голова ОВА також додав, що росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ворог бив артилерією, "Градом" та безпілотникам. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. На щастя, теж без постраждалих.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 березня, близько 20:00, пролунали вибухи в Кривому Розі. Повідомлялось, що росіяни завдали удару по житловому кварталу. За словами голови ОВА Сергія Лисака, РФ вчергове показала, що воює проти цивільного населення.