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15 березня 2025, 09:55

Окупанти атакували Київщину: в поліції показали наслідки обстрілів

15 березня 2025, 09:55
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці працюють на місцях атак в Київській області. Окупанти атакували кілька районів Київщини зранку, 15 березня

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

15 березня окупанти вчергове атакували Київську область. Станом на 9:10 в Білоцерківському районі пошкоджено сім приватних будинків. В Яготинському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено дах альтанки.

"Інформація про постраждалих наразі відсутня. На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, увечері росіяни атакували житлові квартали Кривого Рогу. Постраждало 14 людей, зокрема - двоє дітей.

Також в ніч на 15 березня росіяни атакували Харківську область. Зокрема, пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад та шкільні автобуси.

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