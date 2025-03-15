Окупанти атакували Київщину: в поліції показали наслідки обстрілів
Правоохоронці працюють на місцях атак в Київській області. Окупанти атакували кілька районів Київщини зранку, 15 березня
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
15 березня окупанти вчергове атакували Київську область. Станом на 9:10 в Білоцерківському районі пошкоджено сім приватних будинків. В Яготинському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено дах альтанки.
"Інформація про постраждалих наразі відсутня. На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, увечері росіяни атакували житлові квартали Кривого Рогу. Постраждало 14 людей, зокрема - двоє дітей.
Також в ніч на 15 березня росіяни атакували Харківську область. Зокрема, пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад та шкільні автобуси.