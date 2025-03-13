11:29  13 березня
Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого туриста
11:23  13 березня
У "Резерв+" вже згенерували понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК
11:06  13 березня
Готувала подвійний теракт у Миколаєві: СБУ затримала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 березня 2025, 14:30

Під Покровськом нацгвардійці взяли в полон двох росіян

13 березня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

На Покровському напрямку воїни 3-ї бригади оперативного призначення (БрОП) "Спартан" НГУ взяли в полон двох російських окупантів

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України, передає RegioNews.

За наявними даними, один із полонених був ув’язнений п’ять разів. Інший стверджував, що підписав контракт, аби уникнути кримінального покарання.

"Обидва – мешканці Томської області, близько півроку воюють у складі 15-ї інтернаціональної бригади, що з 2014 року відома під назвою "П’ятнашка", – заявили в НГУ.

Полонені загарбники розповіли, що під час виходу на завдання отримали поранення і переховувалися у лісосмугах та населених пунктах, тому що за повернення назад їх погрожували ліквідувати. Увесь час вони їли комбікорм та те, що знаходили після українських військових.

Нагадаємо, днями під Покровськом бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили дев’ятьох російських військових.

РФ війна окупанти НГУ полонені Донецька область Покровськ
"Ми можемо домогтися припинення вогню": Трамп став погрожувати Росії
12 березня 2025, 22:50
Народний депутат Костенко спростував інформацію про вихід українських військових із Суджі
12 березня 2025, 14:49
Росіяни обстріляли Покровськ та Мирноград: троє загиблих
12 березня 2025, 14:47
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Росіяни обстріляли прикордоння на Сумщині: є поранені
13 березня 2025, 14:39
На Львівщині чоловіка засудили до 9 років ув’язнення за наругу над могилами воїнів
13 березня 2025, 14:31
До України йде похолодання зі снігом та дощами
13 березня 2025, 14:23
ДБР затримало ще одного учасника масових катувань засуджених у колонії в Запорізькій області
13 березня 2025, 14:12
На Київщині жінка палила суху траву і спричинила масштабну пожежу
13 березня 2025, 13:57
Повалив на землю і вдарив по голові: на Львівщині чоловік побив 13-річного хлопчика
13 березня 2025, 13:46
У Дніпрі через ворожу атаку 10 тисяч людей залишилися без світла і води
13 березня 2025, 13:30
Суд в ЄС назвав Україну винною під час трагедії в Одесі у травні 2014 року і зобов’язав Київ виплатити компенсації
13 березня 2025, 13:26
На Рівненщині від чадного газу постраждали дві жінки та двоє підлітків
13 березня 2025, 13:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »