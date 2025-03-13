Під Покровськом нацгвардійці взяли в полон двох росіян

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Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України, передає RegioNews.

За наявними даними, один із полонених був ув’язнений п’ять разів. Інший стверджував, що підписав контракт, аби уникнути кримінального покарання.

"Обидва – мешканці Томської області, близько півроку воюють у складі 15-ї інтернаціональної бригади, що з 2014 року відома під назвою "П’ятнашка", – заявили в НГУ.

Полонені загарбники розповіли, що під час виходу на завдання отримали поранення і переховувалися у лісосмугах та населених пунктах, тому що за повернення назад їх погрожували ліквідувати. Увесь час вони їли комбікорм та те, що знаходили після українських військових.

Нагадаємо, днями під Покровськом бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили дев’ятьох російських військових.