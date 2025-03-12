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12 березня 2025, 14:47

Росіяни обстріляли Покровськ та Мирноград: троє загиблих

12 березня 2025, 14:47
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В середу, 12 березня, російські військові завдали ударів по Покровську та Мирнограду в Донецькій області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Зранку під приціл окупантів потрапив приватний сектор Покровська, де отримала осколкове поранення голови 50-річна жінка. Згодом ворог повторив атаку на місто. В епіцентрі ураження опинився 38-річний чоловік, який дістав смертельні травми.

Також росіяни завдали удару по Мирнограду. Там загинув 39-річний містянин. Внаслідок ще одного обстрілу на території домоволодіння був смертельно травмований 62-річного місцевий житель. Його 61-річна дружина отримала забій спини.

Тип озброєння встановлюється.

Нагадаємо, вранці 12 березня росіяни обстріляли село Рожковичі на Сумщині. Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще один житель отримав поранення.

Донецька область Покровськ Мирноград війна обстріли загиблі
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