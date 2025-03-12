Росіяни обстріляли Покровськ та Мирноград: троє загиблих

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В середу, 12 березня, російські військові завдали ударів по Покровську та Мирнограду в Донецькій області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Зранку під приціл окупантів потрапив приватний сектор Покровська, де отримала осколкове поранення голови 50-річна жінка. Згодом ворог повторив атаку на місто. В епіцентрі ураження опинився 38-річний чоловік, який дістав смертельні травми.

Також росіяни завдали удару по Мирнограду. Там загинув 39-річний містянин. Внаслідок ще одного обстрілу на території домоволодіння був смертельно травмований 62-річного місцевий житель. Його 61-річна дружина отримала забій спини.

Тип озброєння встановлюється.

Нагадаємо, вранці 12 березня росіяни обстріляли село Рожковичі на Сумщині. Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще один житель отримав поранення.