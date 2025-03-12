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12 березня 2025, 22:50

"Ми можемо домогтися припинення вогню": Трамп став погрожувати Росії

12 березня 2025, 22:50
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Фото: YouTube
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Після того як США та Україна у Джидді погодились про припинення вогню, очікується відповідне рішення від РФ. Президент США Дональд Трамп натякнув, що в нього є "важелі впливу" на Путіна

Про це повідомляє SkyNews, передає RegioNews.

Президент США заявив, що він очікує згоди РФ на припинення вогню в Україні. При цьому Дональд Трамп додав, що якщо російський диктатор Путін відмовиться - будуть наслідки.

"Є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже погані для Росії", - заявив президент США.

Водночас Трамп сподівається, що йому не знадобиться тиснути на Росію, щоб досягти припинення війни в Україні.

"Вони ніколи нічого не забирали в мене. Вони забирали в Обами і Буша, і вони забирали у сплячого Джо Байдена. З Байденом вони хотіли захопити всю країну, але я думаю, що я зупинив це, але подивимося ... Ми могли б зробити речі дуже погані для Росії. Це було б руйнівно для Росії. Але я не хочу цього робити, тому що я хочу бачити мир", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що раніше в Bloomberg з посиланням на джерела журналісти повідомили, що диктатор Путін може намагатися затягувати процес переговорів про перемир'я в Україні. У виданні зазначили, що Кремль, скоріше за все, погодиться, але хоче для себе "більш вигідні умови".

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