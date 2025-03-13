Под Покровском нацгвардейцы взяли в плен двух россиян

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На Покровском направлении воины 3-й бригады оперативного назначения (БрОП) "Спартан" НГУ взяли в плен двух российских окупантов

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, передает RegioNews.

По имеющимся данным, один из пленников был заключен пять раз. Второй утверждал, что подписал контракт во избежание уголовного наказания.

"Оба – жители Томской области, около полугода воюют в составе 15-й интернациональной бригады, которая с 2014 года известна под названием "Пятнашка ", – заявили в НГУ.

Пленные захватчики рассказали, что при выходе на задание получили ранения и скрывались в лесополосах и населенных пунктах, потому что за возвращение назад их угрожали ликвидировать. Все время они ели комбикорм и то, что находили после украинских военных.

Напомним, на днях под Покровском бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили девять российских военных.