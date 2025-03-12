7 загиблих і 13 поранених через російські атаки на Донеччині
Російські війська за минулу добу вбили сімох жителів Донецької області і ще 13 людей поранили
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, за 11 березня загинуло семеро жителів Донеччини: троє в Сіверську, двоє в Рівному, один у Покровську та один у Родинському.
Також за добу ще 13 осіб у регіоні отримали поранення.
Загальна кількість жертв на Донеччині становить 3102 загиблих і 6796 постраждалих, але ці дані не враховують ситуацію в Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вранці 12 березня російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг. Загинула 47-річна мирна мешканка, кількість поранених зросла до 5.
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