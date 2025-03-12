7 загиблих і 13 поранених через російські атаки на Донеччині

фото: Донецька ОВА

Російські війська за минулу добу вбили сімох жителів Донецької області і ще 13 людей поранили

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за 11 березня загинуло семеро жителів Донеччини: троє в Сіверську, двоє в Рівному, один у Покровську та один у Родинському.

Також за добу ще 13 осіб у регіоні отримали поранення.

Загальна кількість жертв на Донеччині становить 3102 загиблих і 6796 постраждалих, але ці дані не враховують ситуацію в Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вранці 12 березня російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг. Загинула 47-річна мирна мешканка, кількість поранених зросла до 5.