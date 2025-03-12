Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 5, — ОВА
Кількість потерпілих через ранкову ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області 12 березня збільшилася до п’яти
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Наразі у лікарні перебувають двоє людей.
"Кількість поранених у Кривому Розі зросла до п’яти. 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому. Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області сьогодні вранці, 12 березня, загинула 47-річна мирна мешканка. Постраждали дві людини.
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