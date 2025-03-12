7 погибших и 13 раненых из-за российских атак на Донбассе
Российские войска за минувшие сутки убили семерых жителей Донецкой области и еще 13 человек ранили
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, за 11 марта погибли семь жителей Донбасса: трое в Северске, двое в Ровно, один в Покровске и один в Родинском.
Также в сутки еще 13 человек в регионе получили ранения.
Общее количество жертв в Донецкой области составляет 3102 погибших и 6796 пострадавших, но эти данные не учитывают ситуацию в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, утром 12 марта российские кафиры осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог. Погибла 47-летняя мирная жительница , количество раненых возросло до 5 человек .
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