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11 березня 2025, 05:30

На Донеччині Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Оса"

11 березня 2025, 05:30
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На Вугледарському напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Оса"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Українські воїни оприлюднили кадри ураження ворожого ЗРК.

"Сили безпілотних систем продовжують ППОцид ворога. СБС: на крок попереду!", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗРК "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) — це мобільна система протиповітряної оборони малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів РФ від ударів авіації, крилатих ракет та БпЛА.

Нагадаємо, наприкінці лютого підрозділи Сил безпілотних систем знищили російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10М4" на Луганському напрямку. Йдеться про одну з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК "Стріла-10".

РФ війна ЗСУ Донецька область ППО втрати росіян ЗРК Сили безпілотних систем Вугледар
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