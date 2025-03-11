Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Донецкой области
В Северске в Донецкой области РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку. В результате авиаудара один человек погиб еще четверо получили ранения
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин .
"Северск. 1 погибший и 4 раненых. Сегодня днем россияне сбросили там авиабомбу на многоэтажку. Раненые эвакуированы в больницу, на месте работают все ответственные службы", - говорится в сообщении.
Филашкин призвал жителей области не превращать себя в мишени и своевременно эвакуироваться.
Напомним, в Донецкой области россияне убили одного гражданского и троих ранили.
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