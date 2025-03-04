Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"

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Під час повітряної розвідки воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили на прихованій стоянці 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва". Новітню САУ, яку РФ почала виробляти у 2023 році, знищили

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

"Оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь. Унаслідок точного удару ворожа САУ була знищена", — йдеться в повідомленні.

"Мальву" уразив український HIMARS. Крім того, в результаті детонації боєприпасу був пошкоджений квадроцикл, який окупанти використовували для обслуговування САУ.

Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".