Армия РФ за сутки убила троих жителей Донбасса, шестерых – ранила

За минувшие сутки, 9 марта, российские оккупанты убили трех жителей Донецкой области и ранили еще шесть человек

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, за сутки российские войска убили двух человек в Покровске и одного в Заре. Еще шесть человек получили ранения.

Общее количество погибших и пострадавших в Донецкой области составляет 3094 и 6779 соответственно, однако эти данные не учитывают ситуацию в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 10 марта российская армия выпустила по Украине 176 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 130 дронов, еще 42 локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.