На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби

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У Донецькій області оголошено жалобу за загиблими у Добропіллі під час комбінованої атаки 7 березня

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"На Донеччині оголошено день жалоби. Вчорашній удар по Добропіллю — один із найжорстокіших за останній час", – зазначив Філашкін.

За даними Донецької обласної прокуратури, 11 людей загинули, 30 поранені, серед них 5 дітей.

Наразі розпочато розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ввечері 7 березня війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".

Під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою. Засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках, де у своїх оселях зазнали смертельних травм 11 цивільних.

Раніше ми повідомляли, в ніч на 8 березня війська РФ здійснили атаку на Україну, використовуючи ракети та десятки дронів, завдаючи ударів із шести різних напрямків.