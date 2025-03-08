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08 березня 2025, 14:49

Посол США в Україні відреагувала на удар по Добропіллю

08 березня 2025, 14:49
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фото: Armyinform
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Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила глибокий сум з приводу загибелі українців через нічні атаки Росії

Про це вона написала в соцмережі Х, передає RegioNews.

"Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення. Зокрема, було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників у Добропіллі", – зазначила Брінк.

За її словами, цивільне населення "продовжує нести тягар цієї війни".

Нагадаємо, ввечері 7 березня війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".

Під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою. Засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках, де у своїх оселях зазнали смертельних травм 11 цивільних.

Окрім того, росіяни 8 березня здійснили авіаудар по Костянтинівці, скинувши п'ять авіабомб. У результаті постраждали четверо мирних жителів

Раніше ми повідомляли, в ніч на 8 березня війська РФ здійснили атаку на Україну, використовуючи ракети та десятки дронів, завдаючи ударів із шести різних напрямків.

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