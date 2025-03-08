Посол США в Україні відреагувала на удар по Добропіллю

фото: Armyinform

Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила глибокий сум з приводу загибелі українців через нічні атаки Росії

Про це вона написала в соцмережі Х, передає RegioNews.

"Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення. Зокрема, було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників у Добропіллі", – зазначила Брінк.

За її словами, цивільне населення "продовжує нести тягар цієї війни".

Horrified to see that overnight attacks struck multiple parts of Ukraine - killing 11 and injuring 40 - including a double tap hitting first responders in Dobropillia. Recovery efforts are still underway. Civilians continue to bear the cost of this war. pic.twitter.com/3pOllPSC3K — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 8, 2025

Нагадаємо, ввечері 7 березня війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".

Під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою. Засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках, де у своїх оселях зазнали смертельних травм 11 цивільних.

Окрім того, росіяни 8 березня здійснили авіаудар по Костянтинівці, скинувши п'ять авіабомб. У результаті постраждали четверо мирних жителів

Раніше ми повідомляли, в ніч на 8 березня війська РФ здійснили атаку на Україну, використовуючи ракети та десятки дронів, завдаючи ударів із шести різних напрямків.