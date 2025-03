Посол США в Україні відреагувала на удар по Добропіллю

Про це вона написала в соцмережі Х, передає RegioNews.

"Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення. Зокрема, було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників у Добропіллі", – зазначила Брінк.

За її словами, цивільне населення "продовжує нести тягар цієї війни".

Horrified to see that overnight attacks struck multiple parts of Ukraine - killing 11 and injuring 40 - including a double tap hitting first responders in Dobropillia. Recovery efforts are still underway. Civilians continue to bear the cost of this war. pic.twitter.com/3pOllPSC3K