Зеленський про обстріл Добропілля: нелюдська тактика для залякування

фото: Донецька обласна прокуратура

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Добропіллю. За його словами, такі удари показують, що цілі в Росії незмінні

Про це інформує RegioNews з посиланням на слова глави держави.

"Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни", – сказав Зеленський.

Станом на ранок відомо про 11 загиблих та понад 30 постраждалих, поранено п'ятьох дітей.

Пошкоджено вісім пʼятиповерхівок, адміністративну будівлю та пожежну машину.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Також глава держави подякував екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, попри загрозу повторних ударів, не бояться й рятують людей.

"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну", – наголосив президент.

Нагадаємо, ввечері 7 березня війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".

Раніше ми повідомляли, в ніч на 8 березня війська РФ здійснили атаку на Україну, використовуючи ракети та десятки дронів, завдаючи ударів із шести різних напрямків.