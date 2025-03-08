В Доброполье уже почти полсотни раненых в результате ракетной атаки

фото: Донецкая ОВА

Число жертв и пострадавших в результате российского удара по Доброполью 7 марта возросло. По состоянию на 16:00 известно об 11 погибших и 47 раненых

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, 7 раненых госпитализированы в Доброполье, еще 3 в более тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых – 7 детей.

Разрушены и повреждены по меньшей мере 8 пятиэтажных домов, торговый центр, торговые павильоны, 30 автомобилей. Некоторые дома выгорели почти полностью.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

Окончательные объемы причиненного ущерба устанавливаются.

Напомним, в субботу, 8 марта, в Донецкой области объявлен траур по погибшим в Доброполье.

Вечером 7 марта войска государства-агрессора совершили массированную комбинированную атаку на Доброполье. Предварительно, враг бил по городу ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Ранее мы сообщали, что на удар по Доброполью отреагировал президент Владимир Зеленский и посол США в Украине Бриджит Бринк.