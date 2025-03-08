Атака на Добропілля: зросла кількість поранених

фото: Донецька обласна прокуратура

Про це повідомив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Голубов, передає RegioNews.

За його словами, наразі відомо про 11 загиблих мешканців. Ще 40 містян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – шестеро дітей віком від 9 до 17 років.

Усім надано кваліфіковану медичну допомогу.

Окрім житлових будинків, пошкоджено десятки автівок. Остаточні наслідки атаки ворога на населений пункт встановлюються.

Нагадаємо, у суботу, 8 березня, у Донецькій області оголошено жалобу за загиблими у Добропіллі.

Ввечері 7 березня війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".

Раніше ми повідомляли, що на удар по Добропіллю відреагував президент Володимир Зеленський та посол США в Україні Бріджит Брінк.