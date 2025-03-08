Атака на Доброполье: возросло количество раненых

фото: Донецкая областная прокуратура

Число раненых в результате вчерашнего обстрела жилых кварталов Доброполья Донецкой области возросло до 40 человек

Об этом сообщил заместитель руководителя Донецкой областной прокуратуры Александр Голубов, передает RegioNews.

По его словам, известно о 11 погибших жителях. Еще 40 горожан получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших – шестеро детей от 9 до 17 лет.

Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме жилых домов, повреждены десятки автомобилей. Окончательные последствия атаки противника на населенный пункт устанавливаются.

Напомним, в субботу, 8 марта, в Донецкой области объявлен траур по погибшим в Доброполье.

Вечером 7 марта войска государства-агрессора совершили массированную комбинированную атаку на Доброполье. Предварительно, враг бил по городу ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Ранее мы сообщали, что на удар по Доброполью отреагировал президент Владимир Зеленский и посол США в Украине Бриджит Бринк.