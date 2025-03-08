12:20  08 марта
В Донецкой области 8 марта объявлен Днем траура
13:46  08 марта
СБУ разоблачила российского "крота" в Государственном космическом агентстве
14:32  08 марта
В Винницкой области взрывотехники показали, как обезвредили боевую часть российской ракеты
UA | RU
UA | RU
08 марта 2025, 15:37

Атака на Доброполье: возросло количество раненых

08 марта 2025, 15:37
Читайте також українською мовою
фото: Донецкая областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Число раненых в результате вчерашнего обстрела жилых кварталов Доброполья Донецкой области возросло до 40 человек

Об этом сообщил заместитель руководителя Донецкой областной прокуратуры Александр Голубов, передает RegioNews.

По его словам, известно о 11 погибших жителях. Еще 40 горожан получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших – шестеро детей от 9 до 17 лет.

Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме жилых домов, повреждены десятки автомобилей. Окончательные последствия атаки противника на населенный пункт устанавливаются.

Напомним, в субботу, 8 марта, в Донецкой области объявлен траур по погибшим в Доброполье.

Вечером 7 марта войска государства-агрессора совершили массированную комбинированную атаку на Доброполье. Предварительно, враг бил по городу ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Ранее мы сообщали, что на удар по Доброполью отреагировал президент Владимир Зеленский и посол США в Украине Бриджит Бринк.

РФ пожар прокуратура обстрелы Донецкая область атака Доброполье
Посол США в Украине отреагировала на удар по Доброполью
08 марта 2025, 14:49
РФ сбросила на Константиновку 5 авиабомб: есть раненые
08 марта 2025, 13:24
Зеленский об обстреле Доброполья: бесчеловечная тактика для устрашения
08 марта 2025, 12:48
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии: известно состав делегации
08 марта 2025, 16:43
В КМИС рассказали, как украинцы относятся к Международному женскому дню
08 марта 2025, 16:12
В Закарпатье водитель скорой перевозил фейковых "медбратов"
08 марта 2025, 15:12
Посол США в Украине отреагировала на удар по Доброполью
08 марта 2025, 14:49
В Винницкой области взрывотехники показали, как обезвредили боевую часть российской ракеты
08 марта 2025, 14:32
СБУ разоблачила российского "крота" в Государственном космическом агентстве
08 марта 2025, 13:46
РФ сбросила на Константиновку 5 авиабомб: есть раненые
08 марта 2025, 13:24
Зеленский об обстреле Доброполья: бесчеловечная тактика для устрашения
08 марта 2025, 12:48
В Донецкой области 8 марта объявлен Днем траура
08 марта 2025, 12:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »