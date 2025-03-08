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08 березня 2025, 12:03

Росіяни запустили по Україні "Іскандери" та понад сотню БпЛА

08 березня 2025, 12:03
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фото: Facebook.com/NGUmainpage
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У ніч на 8 березня війська РФ здійснили атаку на Україну, використовуючи ракети та десятки дронів, завдаючи ударів із шести різних напрямків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської області, а також 145 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 12 областях.

Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Добропілля Донецької області загинуло щонайменше 11 людей та 30 поранені.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти за добу втратили у війні проти України 1000 солдатів. Окрім того, ЗСУ знищили 24 артсистеми, 113 одиниць автотехніки та 148 БпЛА противника

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