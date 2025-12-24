У Львові скасували відключення світла до кінця дня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті скасували відключення світла до кінця цього дня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівобленерго.

У той же час у відомстві нагадали, що на Різдво, 25 грудня, на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Як повідомлялось, армія РФ 23 грудня атакувала обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Через це у регіоні були запроваджені аварійні відключення електроенергії.