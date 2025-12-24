11:15  24 грудня
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
24 грудня 2025, 08:59

Підсумки війни, які ми боїмося озвучити: Курськ, "Павутина", енергетика

24 грудня 2025, 08:59
Наша країна не полюбляє підсумків, не вміє аналізувати, не навчена кидати критичний погляд назад і підводити риску
Наша країна не полюбляє підсумків, не вміє аналізувати, не навчена кидати критичний погляд назад і підводити риску
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
А знадобилося би. Принаймні спитати самих себе:

1. Яку оцінку за 10-бальною шкалою поставити Курській операції? Вона кардинально переламала війну. Покращила наші переговорні позиції. Стала козирем і дала змогу торгуватися територіями, як і було задумано.

2. Яку оцінку за 10-бальною шкалою поставити операції "Павутина"? Теж суттєво змінила війну. Ворог, утративши третину авіяції (якщо вірити рапортам), перестав літати. Поменшало ракетних обстрілів. Припинився повітряний терор. Не такі масштабні стали балістичні удари.

3. Яку оцінку за 10-бальною шкалою поставити енергетичній війні? Уже підраховано співвідношення завданих збитків від підпалених російських НПЗ – й отриманих збитків від убитої електрогенерації й газовидобутку. В росії стільки само знищено ТЕЦ і ТЕС, як у нас. Росія так само втратила власне газодобування. Там теж міста-мільйонники вибиваються з мережі. Там так само дрони поцілюють у розподільчі станції АЕС.

Читайте також: Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє

Україна РФ війна обстріли ЗСУ енергетика ТЕЦ підсумки року
 
