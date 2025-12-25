21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
25 грудня 2025, 21:55

На Рівненщині на військових ТЦК напали з ломом

25 грудня 2025, 21:55
Фото: Нацполіція
У Рівненській області стався напад на ТЦК. Один із військових отримав перелом ребра та забої

Про це повідомляє Оперативне командування Захід, передає RegioNews.

Попередньо, правоохоронці намагались зупинити водія авто, який проігнорував вимоги пред’явити документи та втік на територію одного з ФОПів. За даними ОК Захід, в ситуацію втрутились перехожі. Люди не розуміли контексту ситуації та почали перешкоджати правоохоронцям. Зокрема, вони шарпали за одяг, матюкались та кидались палицями.

"А громадянином Є., під час події, було застосовано металевий предмет (лом), внаслідок чого один із військовослужбовців отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паренхіми обох легень. Наразі його стан медики оцінюють, як важкий, йому надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Відомості про інцидент вже внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Оперативне командування Захід повідомило, що тримає на контролі ситуацію.

Нагадаємо, 25 грудня в Дніпрі сталась стрілянина із ТЦК. За словами поліцейських, чоловік поранив двох військових ножем, а один зі співробітників ТЦК вистрелив у повітря.

ТЦК напад Рівненська область
