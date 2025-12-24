21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
24 грудня 2025, 21:59

На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів

24 грудня 2025, 21:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Різдво в Україні буде із справжніми морозами. Найближчої ночі у більшості областей очікується -5…-13 градусів, завтра вдень -3…-8 градусів, на Закарпатті та в Криму близько нуля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

У четвер, 25 грудня, погоду України ще визначатиме антициклон, тому переважатиме суха і часом навіть сонячна погода.

На дорогах ожеледиця.

У Києві в ніч на Різдво очікується до -10 градусів, завтра вдень буде близько -3…-4 градусів.

"Вже одразу після Різдва, 26-го грудня, в Україну завітають атмосферні фронти – піде сніг, посилиться вітер, але й підвищиться температура повітря", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, останній тиждень грудня буде по-справжньому зимовим. Місцями стовпчики термометрів опустяться нижче -10 градусів. Також випаде сніг.

погода прогноз Синоптики зима мороз
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
