На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Різдво в Україні буде із справжніми морозами. Найближчої ночі у більшості областей очікується -5…-13 градусів, завтра вдень -3…-8 градусів, на Закарпатті та в Криму близько нуля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

У четвер, 25 грудня, погоду України ще визначатиме антициклон, тому переважатиме суха і часом навіть сонячна погода.

На дорогах ожеледиця.

У Києві в ніч на Різдво очікується до -10 градусів, завтра вдень буде близько -3…-4 градусів.

"Вже одразу після Різдва, 26-го грудня, в Україну завітають атмосферні фронти – піде сніг, посилиться вітер, але й підвищиться температура повітря", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, останній тиждень грудня буде по-справжньому зимовим. Місцями стовпчики термометрів опустяться нижче -10 градусів. Також випаде сніг.