"Тато сказав їм про розлучення": співачка Олена Тополя розповіла, як діти переживають розлучення батьків

Фото з відкритих джерел

Не так давно стало відомо, що фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та співачка Олена Тополя розлучаються. Артистка розповіла, як про це дізнались діти

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Колишнє подружжя виховує трьох дітей: доньку Марійку та синів Романа й Марка. За словами Олени, саме Тарас розповів дітям про розлучення. Донька ще надто маленька, а старші хлопчики все розуміють.

"Хлопчики більше розуміють, переживають. Я дізналась від дітей, що тато сказав їм про розлучення. Напевно, був якийсь зручний момент. Вони переживають. Я більше переживаю за Рому, бо він найбільш усвідомлено до цього ставиться. Я б не хотіла, щоб вони переймали цей досвід у свої життя майбутні", - каже Олена Тополя.

Вона також зауважила, що для них із Тарасом саме діти є найважливішим. Тому вони роблять все, щоб для них було легше пережити розлучення.

"Звісно, батько залишається в житті дітей. Ніхто, нікого, ні в чому не обмежує. У жодному разі! Я б цього не хотіла. У нас формат дуже вільний. Діти абсолютно вільні у своєму виборі, бажанні. Ми лише "за" щоб максимально більше вони мали батьків. Ми от скоро поїдемо на канікули всі разом", - каже Олена.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.