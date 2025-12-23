07:40  23 грудня
Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн
Зірковий вчитель фізики Руслан Ігорович таємно одружився
Кілька днів без їжі та води: на Кіровоградщині судили матір, яка залишила дітей напризволяще
Петро Шуклінов Журналіст, військовослужбовець info@regionews.ua
23 грудня 2025, 07:58

Поточний стан війни: чому швидкого миру не буде

23 грудня 2025, 07:58
Чи готова Росія закінчити російсько-українську війну. На мій погляд, до стану "готові" ще рік:
Фото: з відкритих джерел
  • Ціна URALS має бути близько 25-30. Це кінець російської економіки.
  • Довести до цього можна нашими руками – не обов’язково, щоб світ щось робив. Достатньо виконати інші пункти.
  • Переробка в РФ має бути паралізована (газові заводи палають, НПЗ не працюють, етс).
  • Перевалка та транспортування мають бути паралізовані (порти горять, тіньовий флот тоне, залізниця стоїть)
  • Крім того, певний сенс є й в ураженні виробництва (вишки завалені, родовища підпалені, труби – щодня аварії)
  • Російська еліта має гинути в Москві щомісяця. По генералу, по депутату, по міністру щомісяця.
  • Поразки росіян на фронті – тут зрозуміло, тут ще додатковий мільйон-два вони зберуть.
  • Збільшення підтримки України: зброя, гроші, енергетика, економіка. Чим ми стійкіші, тим очевидніші погані перспективи Росії.

Деякі з цих пунктів виконані на половину. Деякі більше. Деякі від нас не дуже залежать. За деякі ми ще не брались. Деякі – в процесі (постійний прогрес).

Моя думка: зараз росіяни будуть гратись в мир, вдавати переговори, намагатись дипломатично збивати допомогу Україні.

Наразі в них не виходить. Євросоюз заклав підтримку України одразу на два роки вперед.

На фронті у росіян багато гучних поразок. Але ще рік вони мають ресурс претендувати на обмежений успіх на Донбасі. І будуть намагатись його реалізувати.

Тому я не вірю, що Москва погодиться на припинення війни.

Щоб це стало так, Сили оборони України мають "прасувати" росіян вздовж і впоперек весь наступний рік:

  • на фронті;
  • політично;
  • в глибокому тилу РФ;
  • економічно.

Працюємо, друзі. Ми не впадемо. Але якщо не дотиснути росіян, якщо дати їм перед економічною прірвою встояти за мить до падіння – втратимо історичний шанс, і воювати доведеться нашим дітям.

Росію. Треба. Добивати.

Україна війна перемовини завершення війни Росія
 
