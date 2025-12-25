Ілюстративне фото

Рівненський міський суду Рівненської області визнав двох чоловіків винуватими в диверсії. Стало відомо, які вироки вони отримали

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Влітку минулого року чоловіки підпалили релейну шафу світлофору залізниці. Їх зафіксувала камера відеоспостереження на автозаправці під час купівлі каністри з бензином. Згодом вони купили металевий лом. Їх впізнали водії таксі, які возили їх того дня.

Одним із підпалювачів був військовий за контрактом, і мав судимість. На суді він не визнав провину. Він намагався переконати слідство, що зкупували бензин, щоб смажити шашлики. Зрештою, суд визнав результати цього слідчого експерименту як доказ і врахував при постановленні вироку.

Другий обвинувачений раніше не мав судимостей. У 2021 році він лікувався у психіатра через поведінкові розлади. На суді він відмовився давати показання.

Суд визнав обох чоловіків винними і призначив їм по 15 років вʼязниці з конфіскацією майна. Для обвинуваченого, який має попередню судимість, остаточний строк покарання становитиме 15 років і 3 місяці.

