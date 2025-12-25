21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
25 грудня 2025, 18:15

На Рівненщині чоловіки підпалювали залізницю за гроші: один із них виявився військовим

25 грудня 2025, 18:15
Ілюстративне фото
Рівненський міський суду Рівненської області визнав двох чоловіків винуватими в диверсії. Стало відомо, які вироки вони отримали

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Влітку минулого року чоловіки підпалили релейну шафу світлофору залізниці. Їх зафіксувала камера відеоспостереження на автозаправці під час купівлі каністри з бензином. Згодом вони купили металевий лом. Їх впізнали водії таксі, які возили їх того дня.

Одним із підпалювачів був військовий за контрактом, і мав судимість. На суді він не визнав провину. Він намагався переконати слідство, що зкупували бензин, щоб смажити шашлики. Зрештою, суд визнав результати цього слідчого експерименту як доказ і врахував при постановленні вироку.

Другий обвинувачений раніше не мав судимостей. У 2021 році він лікувався у психіатра через поведінкові розлади. На суді він відмовився давати показання.

Суд визнав обох чоловіків винними і призначив їм по 15 років вʼязниці з конфіскацією майна. Для обвинуваченого, який має попередню судимість, остаточний строк покарання становитиме 15 років і 3 місяці.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали ще одного агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.

