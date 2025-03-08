Посол США в Украине отреагировала на удар по Доброполью

фото: Armyinform

Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила глубокую грусть по поводу гибели украинцев из-за ночных атак России

Об этом она написала в соцсети Х, передает RegioNews.

"Ужасные новости по поводу ночных атак, поразивших несколько регионов Украины, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, еще 40 получили ранения. В частности, был произведен двойной удар по первой волне спасателей в Доброполье", - отметила Бринк.

По ее словам, гражданское население "продолжает нести бремя этой войны".

Горизонтированный свидетельство того, что сильные атаки строгий ряд Украин - пил 11 и вторжение 40 - включая двух tap tap hitting první responders в Dobropillia. Воспроизведение еффектов является следом. Civilians настаивает на том, чтобы бороться с этой битвой. pic.twitter.com/3pOllPSC3K — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) 8 марта, 2025

Напомним, вечером 7 марта войска государства-агрессора совершили массированную комбинированную атаку на Доброполье. Предварительно, враг бил по городу ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Под ударами вражеской армии оказался центр с плотной жилой застройкой. Средства поражения попали по многоквартирным домам, где в своих домах получили смертельные травмы 11 гражданских.

Кроме того, россияне 8 марта совершили авиаудар по Константиновке, сбросив пять авиабомб. В результате пострадали четверо мирных жителей

Ранее мы сообщали, в ночь на 8 марта войска РФ совершили атаку на Украину, используя ракеты и десятки дронов, нанося удары с шести разных направлений.