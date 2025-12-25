21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
25 грудня 2025, 20:45

Ціни на український соняшник обвалились після удару по олійноекстракційному заводу в порту Південний

25 грудня 2025, 20:45
Ілюстративне фото
Внаслідок суботнього обстрілу порту Південний було пошкоджено термінал з перевалки рослинних олій компанії Allseeds. На території стались пожежі, один працівник загинув, ще двоє людей отримали поранення

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Експерти зазначили, що росіяни будуть атакувати як портову інфраструктуру, так і олійноекстракційні заводи, щоб ослабити економічний потенціал України та підвищити ціни на російське зерно та олію на тлі обмеження експорту з України.

22 грудня українці знизили закупівельні ціни на соняшник внаслідок зупинки експорту олії та шроту з чорноморських портів а також посилення ризиків атак інших олійноекстракційних заводів.

Станом на 22 грудня вартість впала на на 1000-1300 грн/т до 27000-27500 грн/т або 560-570 $/т без ПДВ (для олійності 50%) з доставкою на завод.

"Переробники мають досить великі запаси соняшнику, але зупинка морського експорту змусить переорієнтовувати експорт через західний кордон, як було у 2022 році, що сильно збільшить логістичні витрати", - зазначили експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.

