Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "ШО НА ФРОНТІ?".

"Офіційно: Населений пункт Купʼянськ перебуває під повним нашим контролем, була проведена дуже велика робота", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що українській військові зачищаються населений пункт Купʼянськ від ворога. За словами військових, у місті залишається ще десяток окупантів котрі не мають бажання здаватись в полон.

Нагадаємо, у середині грудня президент Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок, де точились важкі бої. Він привітав українських військових, які беруть участь в обороні міста.