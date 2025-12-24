Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
Місто Купʼянськ перебуває під повним контролем українських військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "ШО НА ФРОНТІ?".
"Офіційно: Населений пункт Купʼянськ перебуває під повним нашим контролем, була проведена дуже велика робота", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що українській військові зачищаються населений пункт Купʼянськ від ворога. За словами військових, у місті залишається ще десяток окупантів котрі не мають бажання здаватись в полон.
Нагадаємо, у середині грудня президент Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок, де точились важкі бої. Він привітав українських військових, які беруть участь в обороні міста.
