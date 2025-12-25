"Заробили" на дорогах майже 3,5 мільйона: на Буковині отримали підозри чиновники міськради

Ілюстративне фото

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ викрили зловживання під час закупівлі послуг з благоустрою в Чернівцях. Чиновники привласнили понад 3 мільйони гривень

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Про підозру повідомили колишньому директору, а нині — першому заступнику одного з департаментів міської ради. Також отримала підозру заступниця начальника відділу публічних закупівель.

За даними слідства, у 2022 році чиновники погодили кошторис із завищеними розцінками та оголосили закупівлю послуг з поточного ремонту дорожнього покриття за завищеними цінами. Тоді в торгах був підрядник, з яким уклали договір на 18,2 мільйона гривень. Громада переплатила майже 3,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.