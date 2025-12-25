21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2025, 18:40

"Заробили" на дорогах майже 3,5 мільйона: на Буковині отримали підозри чиновники міськради

25 грудня 2025, 18:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ викрили зловживання під час закупівлі послуг з благоустрою в Чернівцях. Чиновники привласнили понад 3 мільйони гривень

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Про підозру повідомили колишньому директору, а нині — першому заступнику одного з департаментів міської ради. Також отримала підозру заступниця начальника відділу публічних закупівель.

За даними слідства, у 2022 році чиновники погодили кошторис із завищеними розцінками та оголосили закупівлю послуг з поточного ремонту дорожнього покриття за завищеними цінами. Тоді в торгах був підрядник, з яким уклали договір на 18,2 мільйона гривень. Громада переплатила майже 3,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розкрадання коштів прокуратура Чернівецька область
На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю розправою і вимагав гроші
23 грудня 2025, 18:25
Гроші повз касу: на Буковині оператор АЗС "заробив" 1,4 мільйона гривень
23 грудня 2025, 12:15
Розкрадання на теплопостачанні: на Прикарпатті викрили схему на понад 70 мільйонів
16 грудня 2025, 20:35
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Рівненщині чоловіки підпалювали залізницю за гроші: один із них виявився військовим
25 грудня 2025, 18:15
Росіяни вдарили по міському ринку Херсона: є загиблий
25 грудня 2025, 16:30
Стрілянина з ТЦК у Дніпрі: військових поранено - що говорять в поліції
25 грудня 2025, 16:15
Вирішив прочити його: на Хмельниччині чоловік "замінував ТЦК"
25 грудня 2025, 15:45
Погрози замість лікування: Нацполіція викрила шахраїв, які шантажували людей, що замовляли ліки
25 грудня 2025, 14:30
На Київщині Nissan влетів у Audi: троє людей постраждали
25 грудня 2025, 13:45
На Полтавщині водій збив пенсіонерку та залишив на дорозі
25 грудня 2025, 12:55
Забрав к2 мільйони, пішов у СЗЧ і відправився за ґрати: у Дніпрі судили війсьуового за дезертирство
25 грудня 2025, 12:30
Українці підтримують активізацію мирних переговорів – соцопитування
25 грудня 2025, 11:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »