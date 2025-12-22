При чесній мобілізації не було б сотні тисяч СЗЧ

Тема мобілізації – «бусифікації» нікого не залишила байдужим

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Шкода, що верховний не дає нам жодних вказівок з цього питання, Ставка і РНБО мовчать, Міністерство оборони і Верховна Рада теж. Тому ось вам мої думки і пропозиції з цього приводу.

Ще в жовтні 2022 року в Україні скасували строкову службу.

Я був проти цього, тому що строкова служба може давати хорошу базову військову підготовку, і 100 тис. бійців, які могли б бути задіяні на охороні західного кордону і кордону з Білоруссю, морського узбережжя, важливих державних об'єктів, складів, комунікаці, в якості екіпажів мобільних вогневих груп, та інше. Зрозуміло – тільки в тилу.

100 тисяч строковиків зайняли б місця 100 тисяч мобілізованих, яким би знайшлася робота на війні. Замість цього молодь випустили за кордон, що завдало величезної шкоди економіці. Зате картонкових майданів більше немає.

Популізм – це наше все. Так само з популістських причин влада не знижує мобілізаційний вік, хоча всі наші союзники вже роками цього вимагають. Якщо знизити мобілізаційний вік на 2 роки, отримаємо ще 100 тисяч бійців. Знаю, не всім сподобається така пропозиція, але я точно не долар.

Замість цього молодь намагаються заманити на військову службу великими грошовими бонусами, посилюючи соціальну несправедливість в армії.

У 2023 році, коли багато говорили про мобілізацію, я пропонував просте і чесне рішення – мобілізацію за жеребом, як це прийнято в США. Ну, не може якийсь чиновник, військком, голова ТЦК вирішувати, кому жити, а кому не дуже жити, - це нечесно і це створює величезні корупційні ризики (ми всі чули про збагачення військкомів).

Не повинно бути ніяких заздалегідь заброньованих категорій громадян. Всі повинні підлягати мобілізації. "Сліпа рука долі" – жереб розподіляє в який день року кому йти в ТЦК.

З документами про проходження ВЛК. З документами, які можуть давати право на відстрочку або бронь. А в ТЦК не один начальник, а комісія з представників громадськості повинна вирішувати, кому йти в армію, а хто має право на відстрочку/бронь.

Мобілізацію за жеребом легко можна було б зробити через Дію. І тоді люди б не ховалися від ТЦК, знали б, коли треба прийти заздалегідь, планували б своє життя.

І це б дало додаткові гроші в бюджет, тому що сьогодні дуже багато військовозобов'язаних працюють нелегально, "вчорну", в цьому зацікавлені самі роботодавці, а бюджет не отримує податки.

Ну а тими, хто не прийде в ТЦК самостійно, повинні займатися виключно правоохоронні органи. Не військові!

Повинна бути стаття з чітким терміном – скажімо, 10 років виправних робіт, які у воєнний час повинні бути виключно в прифронтовій зоні – на будівництві укріплень і відновленні зруйнованого. При бажанні засуджений може перейти в ЗСУ.

Також повинен бути закон про позбавлення прав тих, хто ховається від війни за кордоном. Принаймні, вони не повинні мати право голосувати на майбутніх виборах або бути обраними.

Здається, така мобілізація була б чесною. І, до речі, при чесній мобілізації не було б 300 тисяч в СЗЧ.

Це дало б нам додатково 100+100+300 – до півмільйона бійців.

Це б зміцнило нашу оборону і дало б можливість, нарешті, проводити довгострокові ротації і давати людям довгострокові відпустки.

Нічого складного. Авжеж.