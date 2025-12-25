Росіяни вдарили по міському ринку Херсона: є загиблий
25 грудня росіяни атакували Херсон. Окупанти вдарили прямо по міському ринку
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники повідомили, що внаслідок удару на міському ринку Херсона загорілись торгівельні кіоски. Рятувальники ліквідували пожежі попри ризик повторних атак росіян.
На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Нагадаємо, також у ніч проти 25 грудня росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина, відомо про поранених місцевих жителів.
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
