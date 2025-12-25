21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
25 грудня 2025, 16:30

Росіяни вдарили по міському ринку Херсона: є загиблий

25 грудня 2025, 16:30
Фото: ДСНС
25 грудня росіяни атакували Херсон. Окупанти вдарили прямо по міському ринку

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники повідомили, що внаслідок удару на міському ринку Херсона загорілись торгівельні кіоски. Рятувальники ліквідували пожежі попри ризик повторних атак росіян.

На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Нагадаємо, також у ніч проти 25 грудня росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина, відомо про поранених місцевих жителів.

обстріли окупанти Херсонська область
Росіяни атакували Чернігівщину: безпілотник влучив у багатоповерхівку
25 грудня 2025, 11:00
Росіяни знову вдарили по Житомирщині: під прицілом – критична інфраструктура та місця вчорашніх влучань
24 грудня 2025, 11:40
Атаки РФ на енергоінфраструктуру: є нові знеструмлення у 5 областях
24 грудня 2025, 11:28
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
"Заробили" на дорогах майже 3,5 мільйона: на Буковині отримали підозри чиновники міськради
25 грудня 2025, 18:40
На Рівненщині чоловіки підпалювали залізницю за гроші: один із них виявився військовим
25 грудня 2025, 18:15
Стрілянина з ТЦК у Дніпрі: військових поранено - що говорять в поліції
25 грудня 2025, 16:15
Вирішив прочити його: на Хмельниччині чоловік "замінував ТЦК"
25 грудня 2025, 15:45
Погрози замість лікування: Нацполіція викрила шахраїв, які шантажували людей, що замовляли ліки
25 грудня 2025, 14:30
На Київщині Nissan влетів у Audi: троє людей постраждали
25 грудня 2025, 13:45
На Полтавщині водій збив пенсіонерку та залишив на дорозі
25 грудня 2025, 12:55
Забрав к2 мільйони, пішов у СЗЧ і відправився за ґрати: у Дніпрі судили війсьуового за дезертирство
25 грудня 2025, 12:30
Українці підтримують активізацію мирних переговорів – соцопитування
25 грудня 2025, 11:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
