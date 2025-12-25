Олександр Усик офііційно найкращий боксер у світі: оновлений рейтинг
Відомий журнал оновив список найкращих боксерів планети. Тепер на першому місці українець Олександр Усик
Про це повідомляє журнал The Ring, передає RegioNews.
Американський непереможний боксер Теренс Кроуфорд завершив кар'єру. Після цього на перше місце у списку найкращих боксерів планети підняли Олександра Усика. Його формували без врахування вагової категорії (P4P).
Також вперше до списку внесли 28-річного пуерториканця Оскара Коллазо. Він володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у мінімальній вазі.
Як виглядає оновлений рейтинг P4P від The Ring
- Олександр Усик;
- Наоя Іноуе;
- Джессі Родрігес;
- Дмитро Бівол;
- Артур Бетербієв;
- Дзунто Накатані;
- Шакур Стівенсон;
- Давід Бенавідес;
- Девін Хейні;
- Оскар Колласо.
