Фото з відкритих джерел

Відомий журнал оновив список найкращих боксерів планети. Тепер на першому місці українець Олександр Усик

Про це повідомляє журнал The Ring, передає RegioNews.

Американський непереможний боксер Теренс Кроуфорд завершив кар'єру. Після цього на перше місце у списку найкращих боксерів планети підняли Олександра Усика. Його формували без врахування вагової категорії (P4P).

Також вперше до списку внесли 28-річного пуерториканця Оскара Коллазо. Він володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у мінімальній вазі.

Як виглядає оновлений рейтинг P4P від The Ring