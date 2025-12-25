21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2025, 22:55

Олександр Усик офііційно найкращий боксер у світі: оновлений рейтинг

25 грудня 2025, 22:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відомий журнал оновив список найкращих боксерів планети. Тепер на першому місці українець Олександр Усик

Про це повідомляє журнал The Ring, передає RegioNews.

Американський непереможний боксер Теренс Кроуфорд завершив кар'єру. Після цього на перше місце у списку найкращих боксерів планети підняли Олександра Усика. Його формували без врахування вагової категорії (P4P).

Також вперше до списку внесли 28-річного пуерториканця Оскара Коллазо. Він володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у мінімальній вазі.

Як виглядає оновлений рейтинг P4P від The Ring

  1. Олександр Усик;
  2. Наоя Іноуе;
  3. Джессі Родрігес;
  4. Дмитро Бівол;
  5. Артур Бетербієв;
  6. Дзунто Накатані;
  7. Шакур Стівенсон;
  8. Давід Бенавідес;
  9. Девін Хейні;
  10. Оскар Колласо.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Усик Олександр бокс спорт
9-річна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок обстрілу, здобула медаль на турнірі
23 грудня 2025, 23:30
Волейболіст із Вінниччини втретє виграв клубний чемпіонат світу
22 грудня 2025, 17:12
Ігор Костюк офіційно став головним тренером "Динамо"
17 грудня 2025, 13:26
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
"Тато сказав їм про розлучення": співачка Олена Тополя розповіла, як діти переживають розлучення батьків
25 грудня 2025, 23:55
"Загинула сусідка": популярний український ведучий опинився в епіцентрі вибуху під час атаки Київщини
25 грудня 2025, 23:30
Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: є постражжалі
25 грудня 2025, 22:35
На Рівненщині на військових ТЦК напали з ломом
25 грудня 2025, 21:55
У Києві чоловіки змусили таксиста возити їх безкоштовно, пригрозивши пістолетом
25 грудня 2025, 21:35
Ціни на український соняшник обвалились після удару по олійноекстракційному заводу в порту Південний
25 грудня 2025, 20:45
"Заробили" на дорогах майже 3,5 мільйона: на Буковині отримали підозри чиновники міськради
25 грудня 2025, 18:40
На Рівненщині чоловіки підпалювали залізницю за гроші: один із них виявився військовим
25 грудня 2025, 18:15
Росіяни вдарили по міському ринку Херсона: є загиблий
25 грудня 2025, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »