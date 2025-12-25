21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
25 грудня 2025, 22:35

Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: є постражжалі

25 грудня 2025, 22:35
Фото: ОВА
Увечері 25 грудня російські військові атакували Запорізьку область.

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Російські військові атакували Запорізький район керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки. Поранені чотири людини: 80-річна, 65-річна і 57-річна жінки та 71-річний чоловік.

Нагадаємо, у Святвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах, пошкодивши цвинтар, Алею Героїв та заклад освіти – одна людина отримала поранення.

обстріл окупанти Запорізька область
Росіяни вдарили по міському ринку Херсона: є загиблий
25 грудня 2025, 16:30
Різдвяна атака: окупанти атакували Одеську область, є загиблий
25 грудня 2025, 10:30
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
"Тато сказав їм про розлучення": співачка Олена Тополя розповіла, як діти переживають розлучення батьків
25 грудня 2025, 23:55
"Загинула сусідка": популярний український ведучий опинився в епіцентрі вибуху під час атаки Київщини
25 грудня 2025, 23:30
Олександр Усик офііційно найкращий боксер у світі: оновлений рейтинг
25 грудня 2025, 22:55
На Рівненщині на військових ТЦК напали з ломом
25 грудня 2025, 21:55
У Києві чоловіки змусили таксиста возити їх безкоштовно, пригрозивши пістолетом
25 грудня 2025, 21:35
Ціни на український соняшник обвалились після удару по олійноекстракційному заводу в порту Південний
25 грудня 2025, 20:45
"Заробили" на дорогах майже 3,5 мільйона: на Буковині отримали підозри чиновники міськради
25 грудня 2025, 18:40
На Рівненщині чоловіки підпалювали залізницю за гроші: один із них виявився військовим
25 грудня 2025, 18:15
25 грудня 2025, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
