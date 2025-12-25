Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: є постражжалі
Увечері 25 грудня російські військові атакували Запорізьку область.
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Російські військові атакували Запорізький район керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки. Поранені чотири людини: 80-річна, 65-річна і 57-річна жінки та 71-річний чоловік.
Нагадаємо, у Святвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах, пошкодивши цвинтар, Алею Героїв та заклад освіти – одна людина отримала поранення.
