фото: Донецкая областная прокуратура

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Доброполью. По его словам, такие удары показывают, что цели в России неизменны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова главы государства.

"Вчера вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья на Донбассе. После прибытия наших служб на место нанесли еще один удар, умышленно по спасателям. Подлая и бесчеловечная тактика для устрашения, к которой часто прибегают россияне", – сказал Зеленский.

По состоянию на утро известно об 11 погибших и более 30 пострадавших, ранены пять детей.

Повреждены восемь пятиэтажек, административное здание и пожарная машина.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. Также глава государства поблагодарил экстренные службы, полицию, ГСЧС, медиков, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей.

"Такие удары показывают, что цели в России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", – подчеркнул президент.

Напомним, вечером 7 марта войска государства-агрессора совершили массированную комбинированную атаку на Доброполье. Предварительно, враг бил по городу ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Ранее мы сообщали, в ночь на 8 марта войска РФ совершили атаку на Украину, используя ракеты и десятки дронов, нанося удары с шести разных направлений.