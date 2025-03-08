На Харківщині ворожі безпілотники атакували підприємство: є загиблі та постраждалі
Уночі 8 березня росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у Богодухові Харківської області
Про це інформує RegioNews і з посиланням на ДСНС.
За попередніми даними, загинули 3 людини, ще 7 постраждали
Також зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа на 2 000 кв. м.
За словами, очільника ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано влучання 4-ох БпЛА (типу "Шахед") на території м'ясокомбінату.
На місці влучання триває рятувальна операція.
Нагадаємо, ввечері 7 березня ворог завдав нищівного удару по середмістю Добропілля Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 11 людей та 30 поранені.
Російські дрони знову масовано атакували Одесу: фото та відео наслідківВсі новини »
08 березня 2025, 09:15Росіяни завдали удару по Добропіллю: понад десяток загиблих
08 березня 2025, 08:52Російський дрон "Молнія" атакував підприємство у Харкові
07 березня 2025, 12:23
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
08 березня 2025, 11:10У столиці три автомобілі провалилися під асфальт
08 березня 2025, 10:39На Запоріжжі через обстріли РФ виникла масштабна пожежа
08 березня 2025, 10:33У Києві погіршився стан повітря: в чому причина
08 березня 2025, 10:10Російські дрони знову масовано атакували Одесу: фото та відео наслідків
08 березня 2025, 09:15Росіяни завдали удару по Добропіллю: понад десяток загиблих
08 березня 2025, 08:52Вже краща десятка: Україна знову піднялась в рейтингу букмекерів Євробачення
08 березня 2025, 02:35У Путіна вже не проти перемир'я в Україні, проте за певних умов - ЗМІ
08 березня 2025, 01:35Судитимуть жительку Луганщини, яка добровільно допомагала окупантам
07 березня 2025, 23:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »