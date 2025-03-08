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08 березня 2025, 09:43

На Харківщині ворожі безпілотники атакували підприємство: є загиблі та постраждалі

08 березня 2025, 09:43
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фото: ДСНС Харківщини
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Уночі 8 березня росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у Богодухові Харківської області

Про це інформує RegioNews і з посиланням на ДСНС.

За попередніми даними, загинули 3 людини, ще 7 постраждали

Також зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа на 2 000 кв. м.

За словами, очільника ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано влучання 4-ох БпЛА (типу "Шахед") на території м'ясокомбінату.

На місці влучання триває рятувальна операція.

Нагадаємо, ввечері 7 березня ворог завдав нищівного удару по середмістю Добропілля Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 11 людей та 30 поранені.

Харківська область Богодухів підприємство загиблі безпілотники Shahed пожежа
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