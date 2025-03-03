На Донеччині за добу окупанти вбили двох людей та трьох поранили
Минулої доби, 2 березня, російська армія вбила двох жителів Донецької області і ще троє людей зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, росіяни вбили двох жителів Донеччини – у Покровську. Ще троє людей дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3003 загиблих і 6809 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти також атакували майже 25 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще 10 мирних жителів дістали поранення.
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