Авиаудар по Донетчине: чрезвычайники спасли из-под завалов человека

фото: ГСЧС Донбасса

Чрезвычайники спасли человека из-под завалов после авиаудара в Андреевке-Клевцовом Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что в результате российских обстрелов села Андреевка-Клевцово в Волновахском районе произошло частичное разрушение здания местного предприятия, под завалами которого оказался человек. Спасатели смогли деблокировать пострадавшего.

Также пожарные ликвидировали возгорание в административном и здании предприятия.

Разобраны 3 тонны разрушенных строительных конструкций.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия убила двух жителей Донецкой области и еще три человека получили ранения.

Кроме того, армия РФ также атаковала около 25 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли четверо гражданских , еще 10 мирных жителей получили ранения.