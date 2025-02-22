Обстрел Константиновки в Донецкой области: под завалами могут быть люди
Россияне утром 22 февраля нанесли многочисленные авиаудары по Константиновке. Известно о двух погибших и четырех раненых
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, под развалинами домов еще могут находиться люди.
Поисковая операция продолжается.
По предварительным оценкам, повреждено 10 многоэтажек, 21 частный дом, 3 промышленных помещения, магазин, 16 гаражей, 2 линии электропередач, 2 газопровода и 9 автомобилей.
Как известно, за минувшие сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.
Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона.
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.
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