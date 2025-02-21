Армія РФ завдала удару по Слов'янську: є поранені
У п'ятницю, 21 лютого, російські загарбники завдали удару по приватному сектору міста Слов’янськ Донецької області. Поранення дістали щонайменше шестеро цивільних
Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.
Ззаначається, що серед постраждалих - 65-річний чоловік і п'ять жінок віком від 54 до 83 років. У людей діагностовано осколкові поранення та гостру реакцію на стрес.
Руйнувань зазнали 59 приватних будинків і заклад освіти.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульні поліцейські, а також рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, зранку 21 лютого російська армія атакувала КАБами Костянтинівку Донецької області. Загарбники завдали три авіаційні удари керованими бомбами ФАБ-250 по одному з підприємств громади. Загинуло двоє осіб, ще одна людина отримала поранення.