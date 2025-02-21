Наслідки авіаудару по Костянтинівці: кількість загиблих зросла

фото: Донецька МВА

У Костянтинівці на Донеччині війська РФ вдарили ФАБами по підприємству. Загинуло двоє осіб, ще одна людина поранена

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає RegioNews.

За його словами, російські загарбники завдали три авіаційні удари керованими бомбами ФАБ-250 по одному з підприємств громади.

Внаслідок атаки поранення отримала одна цивільна особа. Ще двоє людей отримали поранення несумісні з життям.

Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення СТО, складське приміщення.

Окрім того, російські військові обстріляли Миколаївський старостинський округ зі ствольної артилерії.

За попередньою інформацією постраждалих серед населення немає. Однак, внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль.

Артилерійський вогонь окупанти відкривали і по Білокузьминівському старостинському округу. Пошкоджено приватні будинки – зруйновано фасади будівель. На щастя, постраждалих на місці не виявлено.

Горбунов наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно та закликав мешканців Костянтинівки своєчасно евакуюватися.

Нагадаємо, зранку 21 лютого російська армія атакувала КАБами Костянтинівку Донецької області.

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу російські окупаційні війська завдали близько 3400 ударів по населеним пунктам Донецької області.